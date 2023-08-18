Водитель легковушки сбил 18-летнего самокатчика на улице Нижняя в Ижевске

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

18 августа в 14:00 часов на улице Нижняя в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель автомобиля «Ford Focus», 26-летний мужчина, сбил 18-летнего молодого человека, пересекавшего проезжую часть на электросамокате.

В результате аварии молодой человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка происшествия с целью выяснения его обстоятельств и причин.

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