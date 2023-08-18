Дали судье взятку: жителя Удмуртии незаконно лишили права собственности на квартиру

Уголовное дело направили в суд. Фото: elements.envato.com

В Удмуртии по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и других преступлениях осудят четверо местных жителей. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Удмуртии и региональной прокуратуры.

В преступлениях обвиняются 29-летний и 36-летний мужчины, а также 40-летняя женщина-судья и ее 40-летняя помощница.

По данным следствия, мужчины сговорились со знакомыми женщинами, которые работали в органах судейского сообщества, и разработали план по лишению потерпевшего прав собственности на его квартиру. Судебный пристав сделала поддельный исполнительный лист на отчуждение квартиры мужчины, а затем передала эти данные в регистрационный орган. После этого право собственности зарегистрировали на подставное лицо. За это судья должна была получить взятку в размере 100 тысяч рублей, из которых ей успели передать 23,5 тысячи рублей.

Также в период с апреля по май 2022 года судья за деньги согласилась закрыть в отношении одного из обвиняемых уголовное дело и снять с него ограничения на выезд за пределы России. За это женщине должны были заплатить 30 тысяч рублей, из которых она получила лишь половину.

Незаконно отчужденную квартиру вернули потерпевшему. Уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), статьи 290 УК РФ (получение взятки) и статьи 291 УК РФ (дача взятки) направили в суд.

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