Погода в Ижевске на день: 19 августа будет не выше +24 градусов

Прогноз для ижевчан на субботу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 19 августа в столице республики ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны.
Температура воздуха днем составит +22.. +24°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 8-13 м/с.
Вечером столбик термометра, по данным гидрометцентра России, опустится до +8°С. Ночью также будет переменная облачность, без осадков. Ветер изменит направление на северное и снизит скорость до 2 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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