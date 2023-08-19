Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 5:04

Работник сотового оператора в Ижевске незаконно получил доступ к данным людей

На 6 месяцев ограничили свободу ижевчанина за неправомерный доступ к охраняемой информации
Екатерина АРДАШЕВА
Мужчина использовал для доступа к данным свое служебное положение

Мужчина использовал для доступа к данным свое служебное положение

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ижевска, работавший у одного из сотовых операторов, используя служебное положение, незаконно осуществлял доступ к информации об абонентах. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сотрудники республиканских УФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, которое было рассмотрено в особом порядке.

Так как мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске на день: 19 августа будет не выше +24 градусов

До 5 лет колонии: молодого человека из Удмуртии осудят за кражу электронных сигарет

Двух чиновников в Удмуртии осудили за взятку в размере 2 млн рублей