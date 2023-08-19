Работник сотового оператора в Ижевске незаконно получил доступ к данным людей

Мужчина использовал для доступа к данным свое служебное положение
Фото: Мария ЛЕНЦ
Житель Ижевска, работавший у одного из сотовых операторов, используя служебное положение, незаконно осуществлял доступ к информации об абонентах. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Сотрудники республиканских УФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, которое было рассмотрено в особом порядке.
Так как мужчина признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.
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