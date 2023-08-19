В Удмуртии за год образуется меньше мусора, чем в среднем по стране

В разных субъектах РФ количество мусора, производимое одним человеком за год, составляет от 116 до 652 кг Фото: Архив КП

В прошлом, 2022 году на каждого жителя Удмуртии приходилось примерно по 237 кг твердых коммунальных отходов. Как сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росприроднадзора, это меньше, чем в среднем производят жители России. На каждого человека в стране за указанный период приходилось в среднем по 312,6 кг мусора.

Тем не менее Удмуртия все-таки не в числе первых. Наш регион занял по количеству отходов на душу населения 71 место. В рейтинге Удмуртия находится между Саратовской и Курской областями.

Лидерами стали Бурятия, Ингушетия и Тыва – там производится меньше всего ТКО на одного человека – 115,8 кг, 125,9 кг и162 кг соответственно. В конце списка с самыми большими цифрами находятся Чукотский АО (562,1 кг), Адыгея (583,3 кг) и Амурская область (652,4 кг).

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