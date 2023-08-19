Два новых очага опасного вредителя лесов обнаружили в Удмуртии

Из-за этого жучка массово гибнут хвойные деревья. Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

В двух районах Удмуртии – Воткинском и Якшур-Бодьинском – выявлены новые очаги опасного лесного вредителя – уссурийского полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Напомним, уссурийский полиграф – это небольшой жук, который питается лубяной тканью хвойных деревьев. Больше всего ему «нравится» пихта, следовательно, именно это дерево страдает чаще всего. По лубяной ткани дерево транспортирует воду вверх по стволу – к веткам. Лишившись этой возможности, оно просто засыхает.

Уссурийский полиграф распространяется довольно быстро и может погубить обширные участки леса. В связи с этим вокруг обнаруженных очагов установили карантинные зоны – в Воткинском районе ее площадь составляет 2,3 тыс. га, а в Якшур-Бодьинском – 25,1 тыс. га.

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