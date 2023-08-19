Трое подростков из детдома пропали в Удмуртии

Фото: vk.com/pso_izhevsk

Трое подростков ушли в неизвестном направлении из детдома в удмуртском селе Кильмезь и теперь их ищут по всему региону. Как сообщает ВКонтакте группа «ДПСО Ижевск l Поиск пропавших людей», мальчики пропали в пятницу, 18 августа, около 18:00. Они могут находится в Ижевске, Воткинске или селе Сюмси.

Всех, кто видел мальчиков или располагает какой-то информацией о них, просят сообщить по телефонам 8 (982) 795 93-91; 8 800 222 93 91, 112 или в полицию 02 (102 с мобильного).

Обновление

19 августа ребят нашли, все они живы.

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