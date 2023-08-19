Пасечников в Удмуртии обяжут маркировать пчел

Учет нужен для того, чтобы держать под контролем распространение инфекций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцам пасек в Удмуртии придется маркировать своих пчел, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии региона. Речь, конечно, идет не о каждом насекомом в отдельности, а о пчелосемьях – вскоре у каждой из них должен появиться свой номер.

Изменения связаны со вступлением в силу Постановления правительства РФ об утверждении правил учета животных. Эти требования предусмотрены, чтобы предотвратить распространение заболеваний среди домашней живности. У пчел тоже есть свои болезни.

Сообщается, что в силу Постановление вступит с 1 марта 2024 года, а провести учет пчелосемьей пасечники должны будут не позднее 1 сентября 2025 года. В дальнейшем маркировка будет производиться не позднее двух недель после заселения пчелосемьи в улей.

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