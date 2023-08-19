13-летнюю девочку-подростка ищут в Ижевске

Фото: vk.com/pso_izhevsk

13-летнюю Ксению Коломпири ищут в Ижевске. Об этом сообщает «ДПСО Ижевск l Поиск пропавших людей» ВКонтакте.

Известно, что девочка покинула дом по адресу ул. Старосмирновкая, 14 в субботу, 19 августа, около 4:00.

Фото: vk.com/pso_izhevsk

Ксюша выглядит немного старше, чем она есть, – лет на 15. У нее плотное телосложение и рост около 160 см, темные волосы до пояса и карие глаза. Была одета в длинное – до пят – черное платье с цветочками и белые туфли на каблуке.

Всем кто видел девочку или располагает какой-то информацией о ее местонахождение, просьба сообщить по телефонам 8 (982) 795 93-91, 8 800 222 93 91 112 или в полицию 02 (102).

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