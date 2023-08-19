Руководителя 2 организаций из Ижевска подозревают в 6 махинациях со счетами

Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии
Уголовное дело возбудили в отношении 38-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, мужчину подозревают в совершении шести преступлений, заключавшихся в неправомерном обороте платежных средств.
Согласно данным следствия, являющийся руководителем двух организаций подозреваемый открыл за денежное вознаграждение банковские счета и предоставил к ним доступ третьим лицам, которые осуществляли некие операции.
В настоящее время ведется расследование, изучается финансово-хозяйственная документация, выясняются обстоятельства совершенных преступлений.
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