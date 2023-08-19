Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 13:12

Руководителя 2 организаций из Ижевска подозревают в 6 махинациях со счетами

Ижевчанин позволял сторонним лицам проводить банковские операции по счетам организаций
Екатерина АРДАШЕВА
Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии

Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии

Уголовное дело возбудили в отношении 38-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, мужчину подозревают в совершении шести преступлений, заключавшихся в неправомерном обороте платежных средств.

Согласно данным следствия, являющийся руководителем двух организаций подозреваемый открыл за денежное вознаграждение банковские счета и предоставил к ним доступ третьим лицам, которые осуществляли некие операции.

В настоящее время ведется расследование, изучается финансово-хозяйственная документация, выясняются обстоятельства совершенных преступлений.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Безопасность размещения автогазозаправок проверят в Удмуртии

Нетрезвый водитель мотоцикла в Удмуртии съехал в кювет и погиб

13-летнюю девочку-подростка ищут в Ижевске