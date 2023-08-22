Погода в Ижевске на день: 22 августа температура воздуха не поднимется выше +21 градусов

Прогноз для ижевчан на вторник
Фото: Оксана ЗУЙКО
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 22 августа в столице республики ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди.
Температура воздуха днем составит +19.. +21°С. Скорость западного ветра достигнет 6-11 м/с.
Вечером, по данным гидрометцентра России, будет около +9°С. Ветер изменится на северный, его скорость составит около 2 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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