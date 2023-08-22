47-летний житель Глазова украл из машины вещи на 60 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: архив редакции

В полицию обратился 34-летний житель Москвы. Он заявил о краже из автомобиля личных вещей на сумму 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полиция установила, что вечером мужчина поставил свою машину на стоянку рядом с домом, а потом случайно с брелока автомобильной сигнализации открыл окна в машине. Этим воспользовался ночной воришка.

«Неизвестный путем свободного доступа похитил из незакрытого салона туалетную воду, солнцезащитные очки, бритвенный станок, сланцы, кроссовки с носками, а также беспроводные наушники, принадлежащие заявителю», - рассказали в ведомстве.

С помощью записи с видеокамеры, сотрудникам полиции удалось установить личность преступника. Им оказался 47-летний безработный житель Глазова. Его задержали, похищенные вещи изъяли.

Возбуждено уголовное дело. За данное преступление мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы.

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