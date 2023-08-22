Помогают малышам: психоневрологический дом ребенка в Удмуртии в новом ведомстве

Дом ребенка. Фото: Яндекс-карты

Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка теперь подчиняется Минсоцполитики региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Учреждение помогает детям до четырех лет в случае, если они остались без родителей. За малышами следят в том числе врачи – а всего работают 146 специалистов.

Учреждение может принять до 60 детей в год. В прошлом году в дом ребенка поступило 130 детей, в этом уже 48. История дома ребенка насчитывает более 100 лет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В одном из сел Удмуртии восемь домов остались без холодной воды из-за халатности

Двоих жителей Удмуртии осудили за организацию незаконной миграции

С начала 2023 года ковид диагностировали более чем у 17 тысяч жителей Удмуртии