Фотофакт: как выглядит во время ремонта Березовая роща в Ижевске

В Березовой роще доделывают пешеходную сеть. Фото: /vk.com/minstroyyr

Минстрой Удмуртии выложил фотографии, как выглядит прямо сейчас парк Березовая роща, где идет ремонт.

В березовой роще уже облицевали спуск. Фото: /vk.com/minstroyyr

Рабочие уже облицевали тротуарной плиткой лестницу и подготовили основание для беседки. В процессе – центральная аллея и пешеходные дорожки.

До конца строительного сезона планируют устроить вело-пешеходный маршрут в северо-восточной части парка. Также появится площадка для выгула собак и место для тихого отдыха.

Напомним, пространство выбрали для благоустройства горожане еще в 2022 году. Первым этапом планировали привести в порядок спуск. Однако оказалось, что под ним заболоченная почва, и проект пришлось пересматривать. На участке оборудовали временную лестницу.

В этом году благоустройство парка закончат к 30 октября. План работ на этот год пересматривали, например, отказались от набережной вдоль Карлутки. Что появится в итоге за этот сезон, «Комсомолка» рассказывала здесь.

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