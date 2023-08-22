Поверила в легенду о ДТП с родственниками: пенсионерка из Ижевска отдала мошенникам крупную сумму в долларах

Мошенники почти украли у пенсионерки сбережения в долларах Фото: Константин ИВШИН

84-летняя жительница Ижевска попалась на удочку мошенников, которые рассказали, что ее дочь спровоцировала ДТП. Об этом сообщает МВД Медиа.

Чтобы освободить дочь от уголовной ответственности, женщина согласилась заплатить. Пенсионерка сложила свои сбережения – 830 долларов США в пакет с бельем и отдала курьеру. А потом позвонила сыну и узнала, что ее дочь в ДТП не попадала. Тогда она обратилась в полицию.

Во время оперативно-розыскных мероприятий нашли курьера – 36-летнего мужчину из службы доставки. В его машине нашли похищенные деньги. Он рассказал, что получил заказ через приложение и должен был доставить его неизвестному. Сейчас заказчика ищут.

Деньги вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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