Мужчина погиб при пожаре на ул. Красина в Ижевске

Площадь пожара составила 76 кв. м Фото: Мария Бакланова

В Ижевске сгорел частный дом на ул. Красина. Сигнал о пожаре поступил накануне, 22 августа в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Площадь пожара составила 76 кв. м. Уничтожены дом, кровля, внутренняя отделка пристроя. Повреждена баня.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1967 года рождения.

Предварительная причина: короткое замыкание на втором этаже. В МЧС советуют обратить внимание на состояние электропроводки в вашем доме.

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