Организуют транспортировку тела: в Санкт-Петербурге умер актер из Ижевска

Иван Личидов. Фото: /vk.com/csdr_izh

В северной столице скончался Иван Личидов – актер из ижевского Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР). Об этом сообщается в соцсетях театра.

«Яркий, запоминающийся абсолютно всем зрителям, самобытный и талантливый актер. Неординарная личность, культурный менеджер, педагог и руководитель», – говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается. Как сообщили «Комсомолке» в ЦСДР, Ивана обнаружили в собственной квартире без признаков насильственной смерти. Молодой человек работал официантом, и он отдыхал после ночной смены.

Театр организовал сбор средств на перевозку тела в Ижевск и далее на родину Ивана – в Сарапул. На это требуется 100 тысяч рублей.

Перевести деньги можно по телефону 8-912-850-05-56 на Сбер или Тинькофф. Получатель – Александр Сергеевич С.

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