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НовостиЗвезды23 августа 2023 5:26

Алексей Фомин возглавит Театр оперы и балета в Ижевске

Ранее Алексей Фомин покинул пост директора Филармонии
Анастасия Захарова
Бывший директор Филармонии Алексей Фомин

Бывший директор Филармонии Алексей Фомин

Фото: Алена Селезнева

Алексея Фомина назначили директором Театра оперы и балета. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Ранее Алексей Фомин попрощался с Удмуртской Филармонией, которую возглавлял 12 лет. На его место пришел Альберт Кочуров.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как живет Театр оперы и балета и показывала фотографии из-за кулис.

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