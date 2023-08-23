Алексей Фомин возглавит Театр оперы и балета в Ижевске

Бывший директор Филармонии Алексей Фомин Фото: Алена Селезнева

Алексея Фомина назначили директором Театра оперы и балета. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Ранее Алексей Фомин попрощался с Удмуртской Филармонией, которую возглавлял 12 лет. На его место пришел Альберт Кочуров.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как живет Театр оперы и балета и показывала фотографии из-за кулис.

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