Алексей Фомин возглавит Театр оперы и балета в Ижевске

Бывший директор Филармонии Алексей Фомин
Фото: Алена Селезнева
Алексея Фомина назначили директором Театра оперы и балета. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.
Ранее Алексей Фомин попрощался с Удмуртской Филармонией, которую возглавлял 12 лет. На его место пришел Альберт Кочуров.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как живет Театр оперы и балета и показывала фотографии из-за кулис.
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