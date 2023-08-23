«Тойота» обгоняла машину на Славянском шоссе в Ижевске и столкнулась с «Газелью»

Авария произошла на Славянском шоссе у дома 1/10а

Водители «Газели» и «Тойоты Марк» получили травмы после ДТП в Ижевске. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

37-летний водитель «Тойоты» имел признаки опьянения. Тем не менее он сел за руль. на дороге он обгонял другой транспорт по встречной полосе. В этот момент по ней ехала «Газель» под управлением 26-летнего мужчины. Автомобили столкнулись, обоих водителей увезли в больницу.

Проводится проверка. В ГИБДД напоминают, что обгонять другой транспорт можно только убедившись в безопасности маневра.

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