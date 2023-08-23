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НовостиЗвезды23 августа 2023 7:52

Проехала на зеленый для пешеходов и использовала телефон: Алина Загитова грубо нарушила ПДД

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова нарушила правила дорожного движения
Анастасия Захарова
Фото: скриншот видео из телеграм-канала Загитовой

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Загитовой

Алина Загитова записала из салона своего автомобиля видео, где она проезжает по красивой вечерней Москве. Вот только использовать телефон за рулем нельзя. И проехала олимпийская чемпионка прямо по пешеходному переходу в тот момент, когда там горел зеленый.

Как отмечает RT, при у пешеходов еще оставалось 20 секунд, чтобы перейти дорогу.

При этом ранее Загитова уже попадалась на нарушении ПДД: она водила автомобиль, будучи несовершеннолетней. Наказывать тогда ее не стали.

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