Удмуртия заняла третье место по количеству ДТП с животными

Чаще всего происходят наезды на лосей. Фото: elements.envato.com

«Росгосстрах» опубликовал статистику по регионам России, где чаще всего происходят ДТП с животными. Удмуртия заняла в ней третье место (9,4% случаев). На первом месте Москва (19%), на втором – Свердловская область (17%).

Размер страховых выплат в таких ситуациях рассчитывается на основе размера вреда, который причинен охотничьим ресурсам. Средства переводят природоохранному ведомству региона.

Чаще всего происходят происшествия с лосями (68%) и косулями (28%). Общий объем ДТП с животными меньше не становится. За прошлый год было 108 страховых случаев с выплатами на 7,6 млн рублей. Чаще всего наезды на животных происходят либо ранним утром, либо вечером.

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