Разбил стекло в музее и уронил подставку для ваз: жителя Шаркана осудят за вандализм в сквере Воинской славы

Здесь похозяйничал вандал. Фото: Яндекс.карты

18-летнего жителя Шаркана осудят за вандализм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвиняемый был пьян. Состояние куража застало его в сквере Воинской славы. Там он перевернул урну и пнул ее, выбил стекло в окне краеведческого музея (он как раз находится рядом), уронил подставку с двумя вазами для цветов, после чего они разбились.

Сумма ущерба – 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественных местах). Дело рассмотрит Шарканский мировой суд.

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