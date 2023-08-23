Театры Удмуртии получат госфинансирование на покупку оборудования

Театры получат субсидии из федерального и регионального бюджетов Фото: Диля Ахмадишина

В 2024 году театры Удмуртии получат господдержку на закупку оборудования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Театру кукол дадут более 2,5 млн рублей на новое оборудование и постановочные расходы. Театр оперы и балета обновит свою базу на сумму более 9 млн рублей.

Поддержку также получат Сарапульский драматический театр и глазовский «Парафраз». На эти два театра выделяют более 2,1 млн рублей.

«Я очень рад, что благодаря этой мере поддержки от Министерства культуры России, которая реализуется с 2017 года, наши театры могут компенсировать расходы, связанные с творческой деятельностью, и пополнять свое материально-техническое оснащение. Средства, выделенные учреждениям на следующий год, пойдут в первую очередь на постановочные расходы», – рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Некоторые культурные учреждения уже получали субсидии в этом году. В Нацтеатре появились звуковые приборы, в театре кукол – парогенераторы. В Театр оперы и балета часть оборудования еще не пришла, но там уже появились микрофоны, микшеры и софиты. Еще часть техники поступит в сентябре.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лицей №41 в Ижевске признали лучшей школой Удмуртии

Читаем с удовольствием: как приучить ребенка к книге

Кулинарное реалити: повар из Ижевска поборется за статус лучшего на телеканале «Пятница!»