Кулинарное реалити: повар из Ижевска поборется за статус лучшего на телеканале «Пятница!»

Владислав Папырин. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
27-летний Владислав Папырин из Ижевска примет участие в кулинарном реалити-шоу «Адский шеф» (16+) на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Владислав работает в сфере общепита уже 11 лет. Его специализация – «новая удмуртская кухня» и виноделие.
Шоу начинается 23 августа в 19:00. В нем примут участие 25 поваров со всей страны, чтобы побороться за место в кулинарной академии Константина Ивлева и статус лучшего повара.
Участникам предстоят испытания на природе. Им придется шинковать капусту на скорость, взбивать яичные белки и выжимать лимоны. И все ради спальника, палатки и сухого пайка. В первом выпуске съемки пройдут на побережье Черного моря. И поварам нужно будет поразить Константина Ивлева блюдом из морских даров.
Также съемки пройдут на лучшей винодельне России, где нужно будет приготовить авторское блюдо.
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