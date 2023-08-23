Кулинарное реалити: повар из Ижевска поборется за статус лучшего на телеканале «Пятница!»

Владислав Папырин. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

27-летний Владислав Папырин из Ижевска примет участие в кулинарном реалити-шоу «Адский шеф» (16+) на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Владислав работает в сфере общепита уже 11 лет. Его специализация – «новая удмуртская кухня» и виноделие.

Шоу начинается 23 августа в 19:00. В нем примут участие 25 поваров со всей страны, чтобы побороться за место в кулинарной академии Константина Ивлева и статус лучшего повара.

Участникам предстоят испытания на природе. Им придется шинковать капусту на скорость, взбивать яичные белки и выжимать лимоны. И все ради спальника, палатки и сухого пайка. В первом выпуске съемки пройдут на побережье Черного моря. И поварам нужно будет поразить Константина Ивлева блюдом из морских даров.

Также съемки пройдут на лучшей винодельне России, где нужно будет приготовить авторское блюдо.

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