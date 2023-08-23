Лицей №41 в Ижевске признали лучшей школой Удмуртии

Среди лучших школ Удмуртии есть учебные заведения Глазова, Можги и Воткинска Фото: Амир Закиров

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-аналитика) определило лучшие школы страны по разным регионам. Он основывается на количестве выпускников, которые смогли поступить в вузы.

Первую строчку в рейтинге занял лицей №41, вторую – экономико-математический лицей №29, третью – физико-математический лицей из Глазова.

Далее в порядке убывания идут естественно-гуманитарный лицей «Школа-30», гуманитарно-юридический лицей №86, гимназия №56, гимназия №8 из Можги, Воткинский лицей, школа «Гармония» и школа №74.

В исследовании отмечается, что школы в регионах все более конкурентоспособны. 70% лучших школ находятся не в Москве. Широко представлены в рейтинге образовательные организации Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

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