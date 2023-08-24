В Ижевске задержали голого мужчину на красном угнанном велосипеде

Мужчине грозит два года лишения свободы. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Обнаженного мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали в Ижевске сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

По данным ведомства, инцидент произошел около пяти утра в микрорайоне Старки. Сотрудники ППСП заметили мужчину в ненадлежащем виде, который ехал по дороге на велосипеде. При виде полицейских мужчина попытался скрыться в ближайшей лесополосе, где его и задержали.

Задержанным оказался 35-летний безработный житель Воткинска. А велосипед он угнал из подъезда одного из домов по ул. Сабурова в Ижевске.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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