Первый этап строительства Дворца единоборств в Ижевске подходит к концу

Объект будет рассчитан на одновременные занятия 118 детей. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске завершается первый этап строительства Дворца единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для строительства будущего спортивного комплекса уже готов котлован, установлены сваи, а строители начали монолитные работы.

Напомним, данный объект будет расположен на улице Молодежная. Внутри него планируется создать: несколько спортивных залов для занятия боевыми искусствами, в которых одновременно смогут заниматься 118 детей, отдельный большой зал с трибунами на 1000 человек, а также раздевалки, душевые и небольшая гостиница для спортсменов приезжающих на соревнования.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Проехала на зеленый для пешеходов и использовала телефон: Алина Загитова грубо нарушила ПДД

«Тойота» обгоняла машину на Славянском шоссе в Ижевске и столкнулась с «Газелью»

Разбил стекло в музее и уронил подставку для ваз: жителя Шаркана осудят за вандализм в сквере Воинской славы