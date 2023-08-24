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НовостиОбщество24 августа 2023 4:00

Первый этап строительства Дворца единоборств в Ижевске подходит к концу

В столице Удмуртии подготовлен котлован для строительства спортивного комплекса «Дворец единоборств»
Дана Солнцева
Объект будет рассчитан на одновременные занятия 118 детей. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Объект будет рассчитан на одновременные занятия 118 детей. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске завершается первый этап строительства Дворца единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для строительства будущего спортивного комплекса уже готов котлован, установлены сваи, а строители начали монолитные работы.

Напомним, данный объект будет расположен на улице Молодежная. Внутри него планируется создать: несколько спортивных залов для занятия боевыми искусствами, в которых одновременно смогут заниматься 118 детей, отдельный большой зал с трибунами на 1000 человек, а также раздевалки, душевые и небольшая гостиница для спортсменов приезжающих на соревнования.

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