Трамваи не идут от магазина «Океан» в Ижевске

Движение трамваев изменено с 04:30 утра Фото: Диля Ахмадишина

Жителей столицы Удмуртии предупреждают о задержках и изменениях в движении трамваев на участках от магазина «Океан» до Буммаша 24 августа с 04:30 утра. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Причиной стала неисправность высоковольтного кабеля.

Движение трамваев организовано следующим образом:

- 2 маршрут: Буммаш – ул.Кирова – ул.К.Маркса – Центр – ул.Промышленная, с увеличенными интервалами движения.

- 5 маршрут: Буммаш – ул.Халтурина – ул.Ленина – Центр – ул.Огнеупорная, с увеличенными интервалами движения.

- 7 маршрут: Сквер металлургов – ул.К.Маркса – Центр - ул.Промышленная (по маршруту № 4).

- 8 маршрут закрыт.

- 9 маршрут: Ул.Московская – Центр – ул.Ленина – ул.Халтурина – Воткинский переулок.

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