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НовостиОбщество24 августа 2023 5:15

В Удмуртии сократилось население более чем на 3,5 тысячи человек

Удмуртия заняла третье место по смертности населения среди регионов ПФО
Дана Солнцева
Население республики сократилось на 3615 человек

Население республики сократилось на 3615 человек

Фото: Архив КП

Удмуртстат опубликовал статистику изменений численности населения в Удмуртии.

По данным ведомства, только за первое полугодие 2023 года население республики сократилось на 3615 человек. При этом в 2022 году за тот же период в регионе наблюдалось сокращение на 3753 человека. При этом миграционная убыль составляет – 831 человек.

«Общий коэффициент смертности населения составил 12,4 умерших на 1000 человек населения. Это третий показатель среди 14 регионов ПФО», – говорится в сообщении.

Также в статистике отмечено, что за шесть месяцев этого года уровень рождаемости в Удмуртии упал на 4,5%. Это ниже чем в среднем по России (2,3%). Также за этот период выросло число браков на 7,7%, а число разводов – на 2,6%. В числах это 3021 и 2780 соответственно.

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