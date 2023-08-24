В Удмуртии сократилось население более чем на 3,5 тысячи человек

Население республики сократилось на 3615 человек Фото: Архив КП

Удмуртстат опубликовал статистику изменений численности населения в Удмуртии.

По данным ведомства, только за первое полугодие 2023 года население республики сократилось на 3615 человек. При этом в 2022 году за тот же период в регионе наблюдалось сокращение на 3753 человека. При этом миграционная убыль составляет – 831 человек.

«Общий коэффициент смертности населения составил 12,4 умерших на 1000 человек населения. Это третий показатель среди 14 регионов ПФО», – говорится в сообщении.

Также в статистике отмечено, что за шесть месяцев этого года уровень рождаемости в Удмуртии упал на 4,5%. Это ниже чем в среднем по России (2,3%). Также за этот период выросло число браков на 7,7%, а число разводов – на 2,6%. В числах это 3021 и 2780 соответственно.

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