Удмуртия присоединяется к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

Принять участие в экскурсии можно по предварительной записи на сайте Фото: Мария Бакланова

Удмуртия принимает участие в ежегодной Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» (6+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Всероссийская акция пройдет в субботу 26 августа в 12:00. Жители и гости Удмуртии смогут принять участие в более 30 бесплатных экскурсий, мастер-классах и творческих встречах.

«В городах и селах Удмуртии в рамках акции состоится более 30 бесплатных экскурсий, посетить их смогут более 600 человек. К флешмобу присоединились все города республики – Ижевск, Воткинск, Сарапул, Можга, Камбарка – и многие районы. Большинство экскурсий будут интересны семьям с детьми», – рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Жители Ижевска в рамках мероприятий смогут посетить обзорную экскурсию «Три века Генеральского дома» (0+) по «Музею Ижевска».

А в Воткинске – пройдет экскурсия по Благовещенскому собору и музею-усадьбе П.И. Чайковского.

Познакомиться с полным списком экскурсий в республике и записаться на них можно на сайте флешмоба.

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