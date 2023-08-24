Выборы нового Главы Ижевска проходят в закрытом режиме

Претенденты на пост Главы Ижевска Фото: Мария Бакланова

24 августа в здании администрации города Ижевска в закрытом режиме началось заседание конкурсной комиссии по выборам двух основных претендентов на пост главы столицы Удмуртии.

По итогам заседания конкурсная комиссия должна определить кандидатов, из которых впоследствии выберут будущего Главу города. Этим займутся депутаты гордумы во время первой осенней сессии, которая назначена 5 сентября.

Напомним, бывший Глава Ижевска Олег Бекмеметьев покинул свой пост в конце мая 2023 года. Позднее он был отправлен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распределении земельных участков.

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