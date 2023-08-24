Жители Удмуртии смогут добраться до пляжей Анапы в сентябре на поезде

Поезда до Анапы будут курсировать до 26 сентября Фото: Мария Бакланова

Добраться на поезде до Анапы и других курортов черного моря жители Удмуртии смогут до 26 сентября. Об этом сообщат пресс-служба РЖД.

«В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки Горьковская железная дорога продлевает курсирование сезонных поездов дальнего следования в направлении Черноморского побережья», – говорится в сообщении компании.

Поезд № 515/516 Ижевск-Казань-Анапа будет отправляться из Ижевска по 22 сентября, а поезд № 451/452 Ижевск – Адлер – по 26 сентября.

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