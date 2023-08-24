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НовостиОбщество24 августа 2023 10:15

Жители Удмуртии смогут добраться до пляжей Анапы в сентябре на поезде

До 26 сентября жители Ижевска смогут доехать до черноморского побережья по железной дороге
Дана Солнцева
Поезда до Анапы будут курсировать до 26 сентября

Поезда до Анапы будут курсировать до 26 сентября

Фото: Мария Бакланова

Добраться на поезде до Анапы и других курортов черного моря жители Удмуртии смогут до 26 сентября. Об этом сообщат пресс-служба РЖД.

«В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки Горьковская железная дорога продлевает курсирование сезонных поездов дальнего следования в направлении Черноморского побережья», – говорится в сообщении компании.

Поезд № 515/516 Ижевск-Казань-Анапа будет отправляться из Ижевска по 22 сентября, а поезд № 451/452 Ижевск – Адлер – по 26 сентября.

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