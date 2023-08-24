Каждый третий житель столицы Удмуртии никогда не любил День знаний

Опрос проводился с 17 по 22 августа
Фото: Диля Ахмадишина
По данным опроса, приведенным сервисом SuperJob, каждый третий житель столицы Удмуртии признался, что в прошлом испытывал неприязнь к Дню знаний, когда был школьником.
Тем не менее, с нетерпением наступления 1 сентября ждали только каждый пятый житель Ижевска. Больше всего предвкушали начало нового учебного года женщины 75%. Из числа респондентов мужчин, с теплотой о празднике высказолось 67%. В основном это было старшее поколение.
Интересно отметить, что чем выше доход у респондентов, тем чаще они говорили, что с нетерпением ждали встречи со школой с особыми положительными эмоциями (72% среди тех, кто получает от 80 тыс. руб. в месяц).
Опрос проводился с 17 по 22 августа.
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