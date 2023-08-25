Частный дом сгорел в Удмуртии

Причиной пожара стало короткое замыкание Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Частное хозяйство загорелось в Удмуртии из-за неисправности в электропроводке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в деревне Крестовоздвиженское Завьяловского района поступило в дежурную часть около 03.42. Площадь пожара составила 153 кв.м. Огонь уничтожил: жилой дом, баню, беседку, некоторые надворные постройки.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в беседке.

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