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НовостиПроисшествия24 августа 2023 23:15

Частный дом сгорел в Удмуртии

В деревне Завьяловского района произошел пожар из-за короткого замыкания
Дана Солнцева
Причиной пожара стало короткое замыкание

Причиной пожара стало короткое замыкание

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Частное хозяйство загорелось в Удмуртии из-за неисправности в электропроводке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в деревне Крестовоздвиженское Завьяловского района поступило в дежурную часть около 03.42. Площадь пожара составила 153 кв.м. Огонь уничтожил: жилой дом, баню, беседку, некоторые надворные постройки.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание в беседке.

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