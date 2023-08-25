Сквер памяти погибших в школе №88 откроют 1 сентября в столице Удмуртии

Фото: пресс-службы администрации Ижевска

Сквер памяти, посвященный погибшим в школе №88, откроют в Ижевске 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Памятный сквер разобьют на территории школы – с этой инициативой выступили родители и педагоги. Еще в мае 2023 года был разработан проект и началась его реализация.

Место для него выбрали с восточной стороны учебного заведения, в березовой роще. В будущем сквере уже посадили сирень и спиреи, выложили плиткой тропинки и установили скамейки. В центре сквера поставили гранитный памятник – в виде камня с памятным стихотворением. Его написала одна из учениц школы. Здесь же будет установлена мемориальная доска.

«На следующей неделе будет готова альпийская горка, а над камнем разместят металлическую инсталляцию в виде трех летящих журавлей - одного большого и под его крыльями двух маленьких. Все работы мы планируем завершить к 1 сентября. У нас сильные и верные помощники – это старшеклассники», – рассказала представитель родительского комитета школы № 88 Анна Хоймова.

Всего на ремонт и благоустройство территории пострадавшей школы было выделено из муниципального бюджета 7,4 млн рублей.

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