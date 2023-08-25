В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым Романом Григорьевым

Рядовой Роман Григорьев. Фото: со страницы Сергея Кирющенкова

24 августа в Киясовском районе Удмуртии прошли похороны рядового Романа Григорьева. Он погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава района Сергей Кирющенков.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Роман Григорьев награжден орденом Мужества посмертно.

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