В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым Романом Григорьевым

Рядовой Роман Григорьев. Фото: со страницы Сергея Кирющенкова
24 августа в Киясовском районе Удмуртии прошли похороны рядового Романа Григорьева. Он погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава района Сергей Кирющенков.
Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Роман Григорьев награжден орденом Мужества посмертно.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сильные магнитные бури ожидаются в Ижевске во второй половине сентября
В финал конкурса на пост главы Ижевска вышли Александр Бадица и Дмитрий Чистяков
Каждый третий житель столицы Удмуртии никогда не любил День знаний