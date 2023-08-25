Пять человек спасли из горящего дома в Сарапуле

Ребенок пострадавший при пожаре находится в реанимации. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Утром 25 августа в Сарапуле загорелся деревянный барак. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре на улице Красноармейская поступило около 05:16. К моменту прибытия огнеборцев деревянный дом был охвачен пламенем. В ловушке на втором этаже оказалось несколько семей.

«В первую очередь мы бросились спасать людей. Сначала с одной квартиры по трехколенной лестнице спасли 2-х человек. Затем в другом окне увидели еще двух человек, их тоже спустили по лестнице, так как по лестничному маршу это было сделать невозможно, там было все в огне. Спасенные сообщили о том, что в квартире осталось еще два человека», – сообщил Андрей Фикс, заместитель начальника пожарно-спасательной части №13 Сарапула.

Пожарные бросились на поиски. В дыму они обнаружили лежащих на полу без сознания мальчика 2015 года рождения и мужчину 1983 года рождения. Их обоих вынесли из горящего дома и передали медикам.

Мужчина скончался не приходя в сознание. Ребенок находится в реанимации. Причины пожара устанавливаются.

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