Меры безопасности усилят в Ижевске в День знаний

Во время праздничных мероприятий будет увеличено колличество патрульных сотрудников МВД Фото: Амир Закиров

В День знаний в Ижевске будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

23 августа в столице Удмуртии состоялось заседание городской Антитеррористической комиссии. Обсуждались вопросы безопасности граждан в День знаний и Единый день голосования. Во всех образовательных учреждениях были проведены инструктажи о действиях при террористической угрозе, установлены тревожные кнопки и автоматические пожарные сигнализации.

Отмечено, что во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, в образовательных учреждениях, в скверах и парках, а также в местах массовых мероприятий будет увеличено количество патрулирующих сотрудников правоохранительных органов и представителей народных дружин.

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