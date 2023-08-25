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НовостиОбщество25 августа 2023 6:43

Меры безопасности усилят в Ижевске в День знаний

1 и 10 сентября на улицах столицы Удмуртии будет больше патрулей
Дана Солнцева
Во время праздничных мероприятий будет увеличено колличество патрульных сотрудников МВД

Во время праздничных мероприятий будет увеличено колличество патрульных сотрудников МВД

Фото: Амир Закиров

В День знаний в Ижевске будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

23 августа в столице Удмуртии состоялось заседание городской Антитеррористической комиссии. Обсуждались вопросы безопасности граждан в День знаний и Единый день голосования. Во всех образовательных учреждениях были проведены инструктажи о действиях при террористической угрозе, установлены тревожные кнопки и автоматические пожарные сигнализации.

Отмечено, что во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, в образовательных учреждениях, в скверах и парках, а также в местах массовых мероприятий будет увеличено количество патрулирующих сотрудников правоохранительных органов и представителей народных дружин.

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