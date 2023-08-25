ДТП с фурой произошло на участке федеральной трассы в Удмуртии

Волитель госпитолизирован. Фото: 1отдел УГИБДД по Удмуртии

34-летний водитель автомобиля Lada Kalina пострадал в ДТП с грузовиком вечером 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба первого отдела УГИБДД по Удмуртии.

По данным ведомства, авария произошла около 19:40 на участке федеральной трассы в Можгинском районе. Водитель легковушки решил обогнать фуру Scania, но потерял управление, выехал на обочину и врезался в грузовик.

В результате столкновения «Калину» отбросило в кювет. Ее водитель получил множественные травмы и госпитализирован. Устанавливаются причины произошедшего.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Меры безопасности усилят в Ижевске в День знаний

Пять человек спасли из горящего дома в Сарапуле

Сквер памяти погибших в школе №88 откроют 1 сентября в столице Удмуртии