Средняя зарплата в Удмуртии выросла до 53,7 тыс. рублей

Средняя сумма заработной платы по сравнению с июнем 2022 года выросла в регионе на 8,3% Фото: Мария Бакланова

В июне средняя заработная плата в Удмуртии достигла 53,7 тысяч рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным ведомства, средняя сумма заработной платы по сравнению с июнем 2022 года с учетом инфляции выросла в регионе на 8,3%.

По мнению аналитиков, самыми высокооплачиваемыми работниками являются сотрудники обрабатывающих производств, нефтегазовой промышленности, а также финансовых организаций. Самые маленькие зарплаты на рынке Удмуртии получают строители, администраторы и работники общепита.

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