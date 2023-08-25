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НовостиПроисшествия25 августа 2023 9:33

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в Удмуртии, оценивается как удовлетворительное

Пострадавшего при пожаре в Сарапуле мальчика перевели из реанимации
Дана Солнцева
Жизни ребенка ничего не угрожает

Жизни ребенка ничего не угрожает

Фото: Амир Закиров

Мальчика 2015-го года рождения, который пострадал при пожаре в Сарапуле, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает вице-премьер правительства Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, и он находится под присмотром врачей. Жизни маленького пациента больше ничего не угрожает.

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