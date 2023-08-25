Два первых кузова LADA Largus доставили в Ижевск для тестирования окраски

Перенос производства LADA Largus планируется завершить в 2024 году Фото: carsweek.ru

В Ижевск были доставлены два первых кузова LADA Largus. Об этом сообщает издательство carsweek.ru.

Как сообщает издательство, данные кузовы предназначены для тестовой окраски. Всего для того, чтобы провести полные испытания от покраски деталей до сборки, потребуется не менее 30 кузовов. В ближайшее время Ижевский автозавод получит еще партию кузовов Largus для проведения тестовой сборки.

Весь перенос производства LADA Largus из Тольятти в Ижевск планируется завершить во втором квартале 2024 года.

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