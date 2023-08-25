Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

45-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, в ночь с 24 на 25 августа в Ленинском районе Ижевска произошло возгорание автомобиля «Ниссан». Жильцы близлежащих домов, увидев горящую технику, смогли потушить пожар своими силами, однако машина получила существенные повреждения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники задержали 45-летнего жителя Ижевска. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за личной неприязни к владельцу автомобиля, которого он подозревал в любовной связи с бывшей женой.

«Для совершения преступления он приехал к дому потерпевшего на такси, облил переднее колесо ацетоном, поджег его, после чего скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

Ущерб от поджога составил 340 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. За содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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