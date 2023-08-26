Житель Сарапула предстанет перед судом за пьяную драку

Пьяная драка чуть не привела к трагедии Фото: Мария Бакланова

Жителя Сарапула обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, в мае 2023 года мужчина выпивал вместе с потерпевшим. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Задержанный нанес собутыльнику несколько ударов по голове, потом ударил рукоятью ножа ему в глаз, и в финале конфликта кинул в пострадавшего вилы. Острие сельскохозяйственного инструмента попало потерпевшему в грудь. Мужчина чудом остался жив.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Майор полиции из Удмуртии спровоцировала смертельную аварию под Волгоградом

ДТП с фурой произошло на участке федеральной трассы в Удмуртии

Пять человек спасли из горящего дома в Сарапуле