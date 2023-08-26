Спасли кошку, котят и собаку: взрыв газа произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Из пожара спасли животных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

25 августа в 20:56 произошел взрыв газа на в квартире на 9 этаже ул. 40 лет Победы,130. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за этого повреждено стекло. Начался пожар на площади 20 кв. м.

В квартире никого не было. о происшествии сообщил очевидец. В 21:16 пожар ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии, пожарные спасли кошку, двух котят и собаку.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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