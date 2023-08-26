Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Мужчина увел чужой ВАЗ, но не прокатился на нем и разбил боковое зеркало

В Ижевске житель Завьяловского района попытался прокатиться на чужой машине, но безуспешно. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

32-летний мужчина гулял по улицам города. Тут он заметил ВАЗ. Дернул за ручку – оказалось, что машина открыта.

Завести машину не получилось, и мужчина попросил прохожего помочь дотолкать автомобиль до соседнего двора. Затем он обратился к своей сожительнице, чтобы она приехала с тросом. Но, увидев чужую машину, девушка помогать отказалась.

Прокатиться на чужом автомобиле мужчина так и не смог. Он сломал боковое зеркало, бросил машину и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Личность мужчины установили по следам рук и обуви.

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