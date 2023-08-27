Уговорили не переводить деньги: сотрудники банка в Удмуртии не позволили пенсионеру перевести деньги мошенникам

Злоумышленники все-таки украли у пенсионера 60 тысяч Фото: Мария Бакланова

В Глазове 70-летний пенсионер чуть не перевел средства мошенникам, но его вовремя остановили сотрудники банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина подал заявку на кредит в 280 тысяч рублей, но не смог пояснить, зачем. Сотрудники банка заподозрили неладное и выяснили, что он собирается перевести средства на «безопасный счет» (это одна из излюбленных уловок мошенников).

Глазовчанин рассказал, что ему поначалу позвонил якобы полицейский и сообщил, что с его счета пытаются похитить деньги неизвестные. Затем позвонила «сотрудница банка» и уговорила пенсионера установить на компьютер программу удаленного доступа для защиты накоплений. Так с него списали 60 тысяч рублей.

Затем незнакомка убедила пенсионера взять максимально возможный кредит и тоже перевести на безопасный счет. Но тут вмешались настоящие сотрудники банка.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Кража с банковского счета). Злоумышленники устанавливаются.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии