Авиарейсы из Ижевска в Иркутск появятся в 2023 году

Отправиться на север можно уже в декабре
Фото: Мария Бакланова
Авиарейсы по направлению Ижевск – Иркутск появятся в конце декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа» в своем телеграмм-канале.
Первый рейс планируется 29 декабря, а обратный рейс Иркутск – Ижевск 30 декабря.
Следующие рейсы по этому направлению будут 4 и 9 января 2024 года.
Цены на билеты и их наличие уточняйте на сайте авиакомпании.
Также жители Удмуртии со временем смогут отправиться и в Омск. Об этом сообщает пресс-служба омского аэропорта им. Карбышева.
По информации ведомства, о новом направлении попросили жители Омска и сейчас идут переговоры с авиаперевозчиками, которые могут организовать данный маршрут.
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