Мужчина погиб при пожаре в Удмуртии ночью 26 августа

При пожаре погиб человек. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Мужчина 1958 года рождения погиб при пожаре в Удмуртии ночью 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению ведомства, возгорание произошло около 22:00 в ночь с 26 на 27 августа в поселке Игра. Прибывшие на место пожарные боролись с открытым огнем. Горело два дома и баня. Общая площадь пожара составила 153 кв. м.

Огонь уничтожил баню, строящийся деревянный дом, а также одну секцию двухквартирного частного дома, который находился рядом. В нем было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

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