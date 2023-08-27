Жители Удмуртии смогут наблюдать частичное лунное затмение

Солнечное затмение не будет видно на территории России Фото: Архив КП

Жители Удмуртии смогут увидеть частичное лунное затмение 28 октября. Об этом сообщает RT.

Во время беседы с астрономом Людмилой Кошман издательство узнало, что уже в октябре любители космоса смогут насладиться сразу двумя астрономическими явлениями: кольцеобразным солнечным затмением (14 октября) и частичным лунным (28 октября).

«14 октября произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Примерно в 21:00 по мск диск Луны закроет Солнце, и вокруг спутника земли будет видно так называемое «солнечное кольцо». Это очень красивое явление будет наблюдаться в Северной и Южной Америке, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России этого затмения видно не будет», — поделилась эксперт.

Тем не менее жители России и стран СНГ смогут наблюдать частичное лунное затмение 28 октября.

«Будет наблюдаться покраснение части Луны. В этот день Луна погрузится в тень Земли. Начнется затмение в 22:36 мск, а наибольшая теневая фаза произойдет в 23:13 мск», — рассказала Людмила Кошман.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии